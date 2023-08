(Di lunedì 28 agosto 2023) Cosa succede quando ci mettiamoal? Come cambia il nostro approccio alla? Per sensibilizzare gli automobilisti sui pericoliindi, la polizia e gli istruttori giapponesi hanno deciso di adottare una strategia poco ortodossa, con la speranza di...

La polizia locale si è avvalsa dell'ausilio di un equipaggio della squadradiretta da Pierpaolo Varrasso. Nel complesso nelle operazioni sono stati impegnati 15 uomini tra polizia locale e ......pubblico si è trasformata in un episodio di caos e ritardi a causa di due individuiche ... Verso l'1:15 di notte, il treno fermato ha attirato l'attenzione di due pattuglie della. I ...Un 26enne e un 29enne sono stati arrestati dalla squadradi Pescara, nella notte del 18 agosto, per resistenza a pubblico ufficiale. I due inoltre sono stati denunciati per rifiuto di fornire le proprie generalità e interruzione di pubblico servizio,...

Ubriachi al volante per mostrare i rischi della guida in stato di ebbrezza Today.it

Ieri un'auto è andata a fuoco sull'A14 tra Senigallia e Montemarciano. Le due persone a bordo non hanno riportato lesioni. In mattinata una 55enne è finita fuori strada positiva all'alcoltest. Denunci ...SENIGALLIA Ubriaca finisce fuori strada e viene denunciata. E’ accaduto giovedì sera in via delle Vigne a Scapezzano. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato ...