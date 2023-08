Tv | Maurizio De Giovanni | ”Caivano? Io non voglio andarmene da Napoli”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 28 agosto 2023) La Ragione intervista lo scrittore bestseller in vetta alle classifiche da diverse settimane con “Sorelle”, presto su Netflix “Come raccontare? Pensate che questa città sorge su tre vulcani attivi, il Vesuvio, i campi Flegrei e Ischia. Non c’è alcuna rappresentazione dell’inferno più efficace della lava, del magma su cui riposa. Poi alzi gli occhi al cielo e sei abbagliato da un azzurro celestiale. Grazie a particolari condizioni climatiche, l’azzurro di– non a caso colore identificativo della città – è di una tonalità speciale e indimenticabile. E come viene descritto il paradiso? A gioiose tinte d’azzurro. Ricapitolando: abbiamo l’inferno sotto i piedi, il paradiso sulla testa eè il purgatorio. Abitato dalle uniche anime che accettano preghiere per avere qualcosa ...