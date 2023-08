Trump | raccolti 7 | 1 milioni da gadget foto segnaletica

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 28 agosto 2023) La campagna presidenziale di Donaldafferma di aver raccolto 7,1di dollari da quando è stata rilasciata ladel miliardario repubblicano, accusato di racket e cospirazione, scattata in un carcere della Georgia questa settimana. Magliette, tazze, adesivi e refrigeratori per bevande con la- probabilmente oggi la più famosa nella storia degli Stati Uniti - sono stati venduti dalla squadra dipoche ore dopo la pubblicazione della.Dunque, la campagna elettorale Make America Great Again (Maga) 2024, per la corsa alla Casa Bianca, ha già cominciato a usarla come merchandising ufficiale: 34 dollari per una maglietta, 15 per una tazza. Ma c'è anche altro da acquistare, e tanto altro arriverà ...