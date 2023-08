Trova un portafogli sul marciapiede | quando lo raccoglie scopre la verità | Geniale

(Di lunedì 28 agosto 2023) Molti di noi sperano in un colpo di fortuna, magarire unpieno di soldi per terra. Sui social, è diventato virale un video di una persona che ne vede uno, malo prende tra le mani si accorge che in realtà, non ci sono soldi. Nei primi secondi del film di Woody Allen 'Match Point', viene riportato un vecchio aforisma: "Preferisco avere fortuna che talento". La voce narrante, nei passaggi successivi, spiega come molte persone siano "spaventate" da quanto la fortuna (e il caso) influenzi le vite degli esseri umani. Il fiorentino Niccolò Machiavelli, che non a caso viene studiato ancora a 500 anni dalla sua morte, scrisse che nella vita è tanto importante la virtù quanto la fortuna. Nella società ultra capitalistica in cui viviamo, molti di noi associano il colpo di fortuna all'ottenimento di una grossa cifra di ...

...maggiorenni) di accedere a siti dedicati a questo sarebbe come non usare le borse o i... semplicemente perché li"normali". Di conseguenza ad un diniego, o semplicemente (si fa per ...M., che sarà rintracciato dagli organi competenti.' Ilè stato ritrovato presso la stazione FS di S. Caterina nella serata del 25 Agosto 2023, in coincidenza di un'iniziativa culturale di ...Inoltre presso il centro sportivo attrezzatissimo siun campo da tennis, un campo di ... Lettura consigliata Sono i più spendaccioni dello Zodiaco, attenzione alperché questi segni ...

Reggio, trova un portafoglio con centinaia di euro e lo consegna alla ... CityNow

La settimana scorsa sono stati “rubati” 15 milioni di dollari in PEPE dal portafoglio crypto multi-firma della meme coin.Una coppia di turisti olandesi in vacanza in Liguria entra in una panetteria e dimentica lo zaino con dentro cellulare, portafogli e una busta con 15mila euro. La commessa del negozio senza pensarci..