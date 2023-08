Tristezza | in ogni foto Arisa nuda diventa un caso | la rivolta | chi la travolge | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023)ha appena compiuto 41 anni e si trova in una fase della sua vita in cui cerca una relazione stabile. Almeno è quanto si evince chiaramente dall'ultimo post che ha pubblicato su Instagram: si tratta di una serie dibollenti, in cui la cantante è ritratta completamente, e contemporaneamente di un annuncio serio. “Cercasi uomo, no perditempo”, ha scritto. “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi - ha spiegato - max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio. Manda la tua lettera di presentazione, profilo Ig e numero di telefono a marrymeforlove hotmail.com. It's not a joke”. In pratica la cantante cerca un uomo “che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, ...