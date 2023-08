Travaglia-Paul in tv | data | orario | canale e diretta streaming US Open 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 agosto 2023) Stefanose la vedrà contro Tommynel primo turno degli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena nel complesso di Flushing Meadows. Il marchigiano è stato l’unico tennista azzurro in grado di superare le qualificazioni e ora proverà a dare del filo da torcere allo statunitense, accreditato della testa di serie numero 14. Sulla carta si tratta di un match a senso unico, ma guai a dare per spacciato in partenza, che non rinuncia mai a combattere e lascia sempre tutto in campo.è avanti 3-0 nei precedenti. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo lunedì 28 agosto come 3° match dalle 17:00 sul Court 17 (dopo Ruud-Nava). La copertura televisiva degli US ...