Trasporti | Filt Cgil chiede incontro a De Luca | “Investire sulle infrastrutture”

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 28 agosto 2023)Campania ha chiesto uncon il Presidente della Regione Campania per discutere die mobilità sostenibile Napoli, 28 agosto 2023. LaCampania, insieme a Uil, Ugl e Faisa Cisal ha scritto una nota al Presidente della Regione Campania Vincenzo Dendo unper discutere dellenecessarie e sostenibili, partendo dalle opportunità del PNRR. La Campania è la prima tra le regioni italiane per progetti candidati con 31,8 miliardi di euro pari al 12 per cento del totale nazionale. “La Regione – si legge nella nota – ha già fatto molto per salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali e per potenziare il trasporto ...