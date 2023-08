Trasferimenti e convivenze | le regole per trovare i coinquilini ideali

Leggi su dilei

(Di lunedì 28 agosto 2023) Arriva per tutti il momento di diventare grandi e questo spesso coincide proprio con la scelta di andare a vivere da soli. Una decisione che può avvenire per tantissimi motivi, non solo per il desiderio di rendersi autonomi e indipendenti, ma anche per questioni di studio e di lavoro. Non sempre però il trasferimento in una nuova casa avviene in totale solitudine. Spesso infatti, per ottimizzare nel migliore dei modo i costi degli affitti, soprattutto nelle grandi città, la scelta più comune è proprio quella di andare a vivere con altre persone. A volte si tratta di amici, altre volte di perfetti sconosciuti. In entrambi i casi, però, si tratta di un cambio radicale delle abitudini. Una scelta di vita che richiede autonomia, indipendenza e anche una certa flessibilità rispetto alle esigenze personali considerando che, da quel momento in poi, si andranno a condividere gli spazi con ...