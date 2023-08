Traffico Roma del 28-08-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 agosto 2023) LuceverdeBuonasera per ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora intenso ildi rientro sulla A1Napoli code a tratti tra Frosinone Valmontone della capitale file per incidente su via Anagnina fuori dal raccordo anulare nei pressi di via della Stazione di Ciampino per il trasporto ferroviario fino al 3 di settembre sulla lineaCassino lavori all’infrastruttura I treni non circolano tra Ciampino e Colleferro nella tratta interrotta è attivo comunque il servizio bus attenzione allerta meteo gialla per precipitazioni anche a carattere temporalesco è forte vento fenomeni che potranno essere accompagnati anche da grandinate l’allerta durerà almeno fino a domani ma per i dettagli di quel e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto e come sempre Grazie ...