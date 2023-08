Traffico Roma del 28-08-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 agosto 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetanidi rientro sulla A1Napoli code a tratti tra Ceprano e Valmontone in direzione della capitale per incidente invece sulla via Anagnina fuori dal raccordo anulare nei pressi di via della Stazione di Ciampino code per entrare sul Raccordo Anulare sulla diramazione diSud dell’auto sole per un veicolo fermo rallentamenti poi lungo la carreggiata esterna del raccordo tra Pontina e Appia e poi in carreggiata interna tra svincolo A24 il Casilina è ancora code per incidente sulla tangenziale est altezza Corso di Francia verso San Giovanni code ma persul lungotevere in Sassia verso Piazza della Rovere per il trasporto ferroviario interventi di manutenzione sulla linea fl2Tivoli Avezzano da ...