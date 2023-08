Traffico Roma del 28-08-2023 ore 17 | 00

(Di lunedì 28 agosto 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

I manifestanti si sono quindi riversati nuovamente in via Vespucci bloccando ilin ...della grande manifestazione nazionale contro il taglio del Reddito di cittadinanza in programma ail ...Per problemi tecnici comunicati dalla centrale di controllo delaereo nazionale a, infatti, il charter con l'intero gruppo squadra diretto verso l'Emilia non è decollato. Si tratta di ...... mercati chiusi: scuole aperte Maltempo, albero si schianta su auto parcheggiata con ... La circolazione, si legge nelle informazioni di Trenitalia sulferroviario, permane sospesa tra ...

Traffico Roma del 28-08-2023 ore 15:30 RomaDailyNews

Partito lunedì mattina il cantiere per la manutenzione dei binari e dell'armamento, con conseguenti modifiche al traffico ...Giocatori e staff sono stati fatti sbarcare dall'aeromobile e si trovano attualmente nello scalo di Punta Raisi in attesa di nuove disposizioni da parte delle autorità di sicurezza. Domani sera i rosa ...