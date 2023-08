Traffico Roma del 28-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovarti in redazione Sonia cerquetani allerta meteo gialla per precipitazioni anche a carattere temporalesco è forte vento su tutta la fenomeni che potranno essere accompagnati anche da grandinate l’allerta durerà almeno fino a domani per ilè intenso con code sulla A1Napoli tra Frosinone e Colleferro direzionein città in piazza giuriconsulti per consentire i rilievi In seguito a un incidente ancora chiusa la carreggiata in direzione di via Pineta Sacchetti code sul lungotevere in Augusta per albero caduto sulla sede stradale tra ponte Cavour e passeggiata di Ripetta code anche sul lungotevere in Sassia altezza Piazza della Rovere in via di Grotta Perfetta file in entrambe le direzioni per un semaforo guasto nei pressi di via della Fotografia prudenza a per i ...