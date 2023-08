Traffico Roma del 28-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto sul Lungotevere Tor di Nonarallentato per un incidente avvenuto all’altezza di ponte Umberto Primo altro incidente in via Ardeatina incrocio con via di Valle Caia in piazza giureconsulti per consentire i rilievi In seguito a un incidente è stata chiusa la carreggiata in direzione di via Pineta Sacchetti al Tuscolano a causa di alberi caduti in strada è chiuso viale Filarete tra via Bartolino da Novara in viale Giacomo Aicardi In quest’ultima direzione in via di Grotta Perfetta CUD In entrambe le direzioni per un semaforo guasto all’incrocio con via della Fotografia prudenza fila in via Cassia per lavori all’altezza di via Bracciano ci spostiamo sulla A1Napoliintenso con code a tratti tra Frosinone e Colleferro in direzione ...