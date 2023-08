Traffico Roma del 28-08-2023 ore 12 | 30

(Di lunedì 28 agosto 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Manifestazione a Napoli contro l'abolizione del reddito di cittadinanza. Dopo essersi riuniti in piazza Garibaldi, i manifestanti sono partiti in corteo bloccando ilsu corso Garibaldi in entrambe le direzioni. Analoghe manifestazioni anche a Palermo e Cosenza. I manifestanti dopo aver percorso via Amerigo Vespucci e via Alessandro Volta, si dirigono ...- A seguito dell'ondata di maltempo che sta interessando le regioni settentrionali, Anas (... Al momento in Lombardia, a causa di una frana al km 61,300, è stata chiusa alnella tarda ...ha piovuto nella notte ed in mattinata e c'è vento. Piogge sono segnalate inoltre sul ... L'interruzione delriguarda in particolare i comuni di Malcesine e Torbole. Il movimento franoso ...

Traffico Roma del 28-08-2023 ore 08:00 RomaDailyNews

Nella mattinata di oggi, lunedi 28 agosto, causa poggia e vento, alcuni rami degli alberi che costeggiano la Salaria per Roma al km40 sono caduti danneggiando le auto in transito. Sul posto è interven ...Al momento in Lombardia, spiega l’Anas, a causa di una frana al km 61,300, è stata chiusa al traffico nella tarda serata di ieri la strada statale 470 della Val Brembana e del Passo San Marco tra il ...