Traffico Roma del 28-08-2023 ore 11 | 30

(Di lunedì 28 agosto 2023) Luceverdementovati all’ascolto rallentamenti dovuti a incidente in piazza dei giureconsulti all’altezza di via di Boccea sono possibili anche le chiusure alper consentire i rilievi per lavori in corso auto in coda sulla Cassia tra la Giustiniana e Tomba di Nerone In entrambe le direzioni lavori di potatura in via Ettore Rolli a Trastevere e la transito viene a senso unico alternato tra via Angelo Bellani e via Nicolò Bettoni stessi interventi in via Portuense tra Largo Alessandro toja in via Cesare Pascarella in tema trasporti interventi di manutenzione sulla linea fl2Tivoli Avezzano da oggi è fino al 17 settembre la circolazione sospesa tra Bagni di Tivoli è Tivoli il servizio è sostituito da bus alcuni dei quali prolungati fino aTiburtina infine allerta meteo gialla per precipitazioni ...