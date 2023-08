Traffico Roma del 28-08-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto in aumento gli spostamenti sul raccordo code a tratti tra la Casilina e la Nomentana lungo la carreggiata esterna rallentamenti tra la Bufala hotel in internaintenso lungo tratto Urbano della A24 Ci sono rallentamenti e code tra il Viale Togliatti e la tangenziale verso il centro auto in coda verso il centro anche sulla Nomentana tra Tor Lupara Colleverde per lavori si rallenta sulla Tiburtina tra il viale del Tecnopolo e via Civiltà delle macchine sempre verso il centro si procede in coda sulla Pontina tra Torvaianica e Tor de’ Cenci direzione raccordo disagi per ilnel rione Borgo dove è partito il cantiere in piazza Pia nei giorni scorsi modificata la viabilità in diverse strade che arriva alla piazza Adriana e ora obbligato a svoltare in via Fosse di Castello ...