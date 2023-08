Traffico Roma del 28-08-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltointenso sulla diramazionesud con coda In ingresso sul raccordo anche sul tratto Urbano della A24 abbiamo file verso il centro via Fiorentini e la tangenziale diversi gli incidenti segnalati sulle strade della capitale in via tembien in prossimità di via Nomentana nel quartiere Trieste in Viale San Giovanni Bosco all’incrocio con via Calpurnio Fiamma altro incidente su via Trionfale nei pressi di via Luigi Morando è ancora in via delle Baleari incrocio con via delle Canarie ilè rallentato nell’area di piazza Pia disagi anche per le modifiche alla viabilità dovute al cantiere che sta interessando la piazza attenzione alla nuova segnaletica Vi ricordo inoltre che il ponte Vittorio Emanuele II è ora transitabile in entrambi i sensi di marcia per ...