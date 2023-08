Tour de l’Avenir femminile 2023 | Antonia Niedermaier domina la cronometro | undicesima Gaia Masetti

(Di lunedì 28 agosto 2023) Si è aperta oggi con unaindividuale di 14,8 chilometri in quel di Saint-Vallier la prima edizione deldeal. A trionfare nella prima tappa è stata la teutonica, una delle favorite per la vittoria finale. La stella della nazionale tedesca ha vinto nettamente la prova contro il tempo con il crono di 19’56” alla media di 44.548 km/h su un percorso non del tutto pianeggiante. Ovviamente per lei anche la maglia di leader della classifica generale. Alle sue spalle la britannica Anna Shackley, staccata di 13”, mentre in terza piazza troviamo l’olandese Shirin van Anrooij a 22”. In casa Italia la migliore è stataa 1’13”. Poco più indietro la leader del gruppo ...

Pellizzari vince'ultima tappa deldee chiude la corsa al 2° posto in classifica generale. Ottiene il secondo miglior risultato di un azzurro negli ultimi 50 anni aldei giovani, come già Aleotti nel 2019. Nella Val ...Francesca Barale,'ossolana della DSM Firmenich, torna in sella con la maglia della Nazionale italiana: correrà ildeFemmes in terra francese. Si tratta della versione femminile dello storico piccolode France Under 23. Sarà in gara dal 28 agosto al 1 settembre per una competizione che poggia ...Nessun Iframes DOMODOSSOLA - 23 - 8 - 2023 - - Francesca Barale, la ventenne domese Clicca qui per scaricare la tua app da