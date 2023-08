(Di lunedì 28 agosto 2023) Presentazione questa mattina in Regione adel 5, quest'anno dedicato al tema ', Odi,'. La manifestazione è stata illustrata nel corso di un incontro con la stampa ...

L'assessore regionale al Turismo Daniele D'Amario ha spiegato che "ilDannunziano avrà tanti eventi fuori dal capoluogo adriatico. D'Annunzio non è solo Pescara e per questo abbiamo ...Grmek Germani e organizzato da Associazione Anno Uno con la direzione artistica di Giulio Sangiorgio e Olaf Möller, il, faro di cinefilia resistente,con un programma che parte dal ...Dopo una piccola pausaStravilla! Bonelli Playground, ildi teatro, nuovo circo, laboratori e musica per tutta la famiglia organizzato dall'Associazione Disambigua APS a Villa Bonelli (...

Torna il Festival Dannunziano a Pescara, Vivi, Odi, Balla Agenzia ANSA

Roma, 28 ago. (askanews) - Torna a Capalbio (GR), da giovedì 14 a domenica 17 settembre 2023, l'appuntamento con la nuova edizione di Capalbio ...Presentazione questa mattina in Regione a Pescara del 5^ Festival dannunziano, quest'anno dedicato al tema 'Vivi, Odi, Balla'. (ANSA) ...