Torna a Curon l' orologio del famoso campanile nel lago di Resia

Nel 1950 gli abitanti didovettero lasciare le loro case per fare spazio alla diga di Resia. Due villaggi, in tutto 163 case, furono sommersi dalle acque assieme ai prati circostanti. Tutte le ...l'orologio del famoso campanile di, che emerge dal lago di Resia. Il collezionista sudtirolese Onkel Taa, conosciuto per la sua passione per tutti ci cimeli che riguardano la ...

Il campanile del lago di Resia è un luogo simbolo dell'alta val Venosta. Ora, l'orologio della chiesa tornerà a Curon, grazie al collezionista sudtirolese Onkel Taa. Un dono che fa come una sorta di ...Torna a Curon l'orologio del famoso campanile di Curon, che emerge dal lago di Resia. Il collezionista sudtirolese Onkel Taa, conosciuto per la ...