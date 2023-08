Sono le prime parole di Mattia Aguzzi , il 37enne che sabato mattina è riuscito a salvare una bambina caduta dal quinto piano di un palazzo di via Nizza, a. A 'Morning News' , l'ha ...... nello stadio ai labili confini comunali trae Venaria Reale, non è facilmente confutabile. ... il Bologna si sarebbe ritrovato sopra di due reti e di un, a venti minuti dalla fine, in casa ......omonimo scritto dal fotografo e giornalista Fabio Balocco e edito dalla Neos Edizioni di- ... in contrapposizione con il verde immesso e curato dall'. La mostra, con ingresso libero, sarà ...

Torino, l'uomo che ha salvato la bambina caduta dal quinto piano: "Speravo solo di interccettare la traiettoria" TGCOM

Alcuni volontari della Croce Rossa di Maroncelli sono stati derubati mentre soccorrevano un malato che aveva allertato il 118 ..."Sabato ho fatto le lastre al pronto soccorso, il colpo c'è stato ma è andato tutto bene". Sono le prime parole di Mattia Aguzzi, il 37enne che sabato mattina è riuscito a salvare una bambina caduta d ...