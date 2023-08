Topi al Colosseo | Sangiuliano | una vergogna | pronti a intervenire Ma il Campidoglio nega l’emergenza

(Di lunedì 28 agosto 2023) I media di mezzo di mondo rilanciano ladeial. Dopo i borseggiatori in servizio effettivo e permanente, i ratti danno il colpo di grazie all’immagine del sito archeologico tra i più famosi e visitati del mondo, preda di criminalità e incuria su cui è diventato improcrastinabile. E suldegrado dell’Anfiteatro Flavio oggi è intervenuto il ministroche, intervistato dal Tgr Rai del Lazio, ha manifestato il suo forte disappunto per i video ditra i turisti, che hanno portato alla denuncia rilanciata sulla stampa internazionale.al: «Situazione vergognosa» «È vergognoso che l’area archeologica più importante al mondo versi in queste ...

... dice il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervistato dal Tgr Rai del Lazio, manifesta così il suo forte disappunto per i video ditra i turisti nella zona del, che hanno ...Ed è proprio negli spazi in cui regna la sporcizia che proliferano gli animali, compresi i. ... che, dopo essersi soffermato sulla situazione di sporcizia che ha caratterizzato l'area del,...La notizia deialcol video dei turisti che riprendono i ratti a passeggio fra i rifiuti, finiscono anche sulla Bbc. Rat infestation, titolano. In un articolo di ieri 27 agosto sulla Capitale, la Bbc ...

Topi e spazzatura al Colosseo: i turisti si indignano per il degrado di Roma Corriere TV

(Adnkronos) – I topi a Roma, e in particolare nell’area del Colosseo, diventano argomento di scontro politico. “E’ vergognoso che l’area archeologica più importante al mondo versi in queste condizioni ...Un video sui social mostrava topi che si aggiravano e pasteggiavano tra i rifiuti e la sporcizia in pieno giorno nell’area intorno al Colosseo. “È vergognoso che l’area archeologica più importante al ...