Tony Khan | “Se Adam Cole non fosse più tornato sul ring | lo avrei comunque pagato fino all’ultimo centesimo”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Un anno fasi stava riprendendo da un grave infortunio subito a Forbidden Door, ora è reduce dal main event di All In, il più grande show nella storia della AEW.ha perso l’occasione di conquistare l’AEW World Championship, venendo sconfitto da MJF, ma èriuscito a consolidare l’amicizia con il campione in carica e i due sono addiritttura riusciti nell’impresa di diventare ROH World Tag Team Champions nella stessa serata. “For the love of the game” Durante la consueta conferenza stampa post-show,ha raccontato le sue sensazioni in merito all’aver partecipato ad uno dei più grandi eventi della storia del wrestling quando, soltanto un anno prima, era vicino ad un potenziale ritiro. In quella stessa sede,non ha mancato ...

Iron Man Visione Corretta! Sbagliata! Continua >> Il cognome di. Banner Stark Corretta! ... Peter Parker KamalaCorretta! Sbagliata! Continua >> Il migliore amico dello Spider - Man di Tom ...Sul Cujo salirono grandi nomi comeCurtis, Brice Willis, Brooke Shields e Clint Eastwood . ...sua relazione con questi aveva come unico scopo far ingelosire il cardiochirurgo pakistano Hasnat...... Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala(Iman Vellani) saranno i Kree capitanati da Dar - ...capire come i Marvel Studios intendano cucire l'idea su un protagonista diverso (Rhodey invece di...

Perché Mercedes Moné era ad AEW All In Risponde Tony Khan World Wrestling

“La cosa più probabile è che CM Punk e Jack Perry verranno sospesi, forse lo sono già. La AEW vuole capire bene come sono andate le cose, prima di prendere delle decisioni drastiche, ma per il momento ...Incalzati da Luca Carbonaro, amico di WorldWrestling.it e a Londra per All In come inviato di Cpop.it, la neo campionessa e il patron della AEW sono cauti ma molto possibilisti.