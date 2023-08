Tiro a volo | livello dei Mondiali spaventoso | se sbagli oltre 2 piattelli | sei fuori Italia bene nel trap | meno nello skeet

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) I2023 di, tenutisi a Baku, sono andati ufficialmente in archivio e dopo un evento come questo è sempre necessario trarre un bilancio di ciò che è stato e che si è visto in pedana, per di più se l’evento è stato di fatto il “primo apripista” adi un anno dai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La notizia è confutata dai numeri in tutte le specialità,, e tanto al maschile quanto al femminile: ilmedio è tornato a crescere. Quali sono i fattori di questo feno, che prende in esame irotti in qualifica sui 125 a disposizione? Fattore principale: dopo anni di precauzioni pandemiche, allenamenti a rilento e gare col contagocce tutti i tiratori planetari sono tornati a poter gareggiare ...