Tiro a segno | il piatto piange per l’Italia ai Mondiali Cosa serve per tornare in carreggiata

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) I2023 disono andati in archivio emettendo i loro verdetti. L’evento planetario tenutosi a Baku, in contemporanea con le gare iridate dia volo, ha assegnato medaglie e pass olimpici verso Parigi 2024 facendo emergere dei trend importanti, soprattutto in termini di punteggi e precisione. Andiamo ad analizzarli. Sparare bene, con un punteggio mediamente alto, non basta più. Per garantirsi di essere nei migliori otto o sei delle varie specialità, ottenendo l’accesso alle finali, occorre una precisione tecnica e mentale di altissimo lignaggio. Così come per ila volo, la qualità si è alzata dal post Tokyo 2021, per diversi fattori: dalla possibilità di gareggiare ed allenarsi con costanza, ormai da 18 mesi, per tutti i contingenti, al fatto che ...