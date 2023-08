Thuram ancora a secco. A Cagliari per trovare la prima volta – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 28 agosto 2023) Marcussarà il titolare di-Inter, è fuori discussione. Il giocatore ha concluso la partita col Monza in maniera positiva, ma ora c’è bisogno del tanto richiesto gol. GOL – Tante amichevoli per sbloccarsi, niente. Anche con il Monza nonostante la prova positiva Marcusè rimasto a. Il calciatore ha bisogno di segnare per convincere tutti delle sue potenzialità. Fino ad oggi si sta mettendo in discussione un attaccante internazionale da 6 presenze ai Mondiali con la Francia di Kylian Mbappé arrivata in finale.giocherà dal primo minuto colperché arrivatorispetto a Marko Arnautovic, che invece avrà la chance di confermarsi a gara in corso. Un ulteriore test per avere prova delle capacità dell’ex Borussia ...