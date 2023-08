The Ferragnez | Sanremo Special | trailer dell’episodio speciale disponibile dal 14 settembre

(Di lunedì 28 agosto 2023) Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato ilufficiale dello show non-fiction Original italiano The, un episodioe che segue l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico. Theè prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios e debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo il prossimo 14. Theè l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in ...

Il 14 settembre Amazon Prime Video rilascerà sulla piattaforma di streaming l'ultimo episodio della serie2 . Si tratta del tanto atteso " Speciale Sanremo ", che promette di spiegare la crisi vissuta da Fedez e Chiara Ferragni subito dopo l'evento ed esplosa durante il Festival a causa dei ...... ma anche una delle più emozionanti ed a dichiararlo è la stessa Chiara Ferragni , riferendosi all'episodio della seconda stagione della serie, che si occuperà del caso di Sanremo. ' ...Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il trailer ufficiale dello show non - fiction Original italiano: Sanremo Special, un episodio speciale che segue l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co - conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra ...

The Ferragnez a Sanremo: «Una delle storie dell’ultimo anno più difficili da raccontare» Corriere della Sera

“Gli avevo chiesto di essere presente solo come uno spettatore, per una volta, e non come performer”. A parlare è Chiara Ferragni che, a più di sette mesi dalla fine di Sanremo è tornata a parlare del ...Il 14 settembre Amazon Prime Video rilascerà sulla piattaforma di streaming l'ultimo episodio della serie The Ferragnez 2. Si tratta del tanto atteso "Speciale Sanremo", che promette di spiegare la ...