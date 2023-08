The Ferragnez | Sanremo Special | il primo trailer anticipa i retroscena del Festival

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 28 agosto 2023) Fedez e Chiara Ferragni sveleranno finalmente idi quanto accaduto aldinell’episodio The. In onda su Prime Video a settembre, racconterà l’esperienza di Chiara Ferragni come co-conduttrice dele svelerà cos’è successo tra i coniugi dopo l’ultima serata di kermesse. Quando Amadeus ha annunciato che Chiara Ferragni avrebbe preso parte aldiper la prima volta, l’imprenditrice digitale non ha potuto trattenere la sua emozione. Tuttavia ha preferito tenere per sé le proprie fragilità e i timori relativi ad un importante debutto televisivo. Per Chiara Ferragni, infatti, ildiha rappresentato la prima ...