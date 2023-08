The Ferragnez | Sanremo Special | Chiara | “Mi hai ferito” Fedez | “Non ero lucido”

... a quanto pare: 'Io gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer', chiosa l'influencer nel trailer della puntata speciale della loro serie tv- ...Tutto quello che è accaduto al Festival: la bufera dietro le quinte che ha travolto la coppia in2 La puntata speciale girata alla kermesse svela ogni retroscena e le lacrime della 36enne " La verità che tutti stavano aspettando e che nessuno ha ancora raccontato " , si legge nel ...Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il trailer ufficiale dello show non - fiction Original italiano: Sanremo Special, un episodio speciale che segue l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co - conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra ...

Chiara Ferragni a Fedez in The Ferragnez 2 su Sanremo: «Mi hai ferito più di quello che potevo immaginarmi» Corriere della Sera

Una puntata di The Ferragnez racconterà tutti i retroscena della lite della coppia ai tempi dell’ultimo Sanremo ...Tutto quello che è accaduto al Festival: la bufera dietro le quinte che ha travolto la coppia in The Ferragnez 2 La puntata speciale girata alla kermesse svela ogni retroscena e le lacrime della 36enn ...