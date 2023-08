The Ferragnez | il Sanremo Special dal 14 settembre – Video

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) – Primeha annunciato oggi la data di uscita e svelato il trailer ufficiale dello show non-fiction Original italiano The, un episodioe che segue l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di, tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico. Theè prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios e debutterà in esclusiva su Primein oltre 240 Paesi e territori nel mondo il prossimo 14. La settimana del Festival dista per cominciare. Chiara, dopo essersi preparata ...

Con un post su Instagram Chiara Ferragni ha pubblicato il trailer dell'attesissimo episodio: Sanremo Special, una puntata speciale della serie in cui il rapper e l'influencer racconteranno senza tanti filtri quanto accaduto nell'ultima edizione del Festival della canzone ...Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il trailer ufficiale dello show non - fiction Original italiano: Sanremo Special, un episodio speciale che segue l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co - conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra ...Cosa è successo sul palco, ma soprattutto cosa è successo dietro le quinte: il 14 settembre esce "- Sanremo special", un episodio particolare della serie che racconta le vite di Chiara Ferragni e Fedez, in cui si svelerà tutto quello che è accaduto nei giorni del Festival della ...

Chiara Ferragni a Fedez in The Ferragnez 2 su Sanremo: «Mi hai ferito più di quello che potevo immaginarmi» Corriere della Sera

Episodio speciale che segue l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73esimo Festival di Sanremo ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...