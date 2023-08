The Ferragnez 2 | quando esce la puntata dedicata a Sanremo 2023

Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il trailer ufficiale dello show non - fiction Original italiano: Sanremo Special, un episodio speciale che segue l'...Prime Video ha lanciato il trailer di ": Sanremo Special", che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 14 settembre. Quei simpaticoni di Fedez e Chiara Ferragni hanno ben pensato di tramutare in business non soltanto ...Prime Video svela il trailer ufficiale di: Sanremo Special, un episodio speciale con Chiara Ferragni e ...

The Ferragnez, Sanremo Special: ecco com'è andata la lite tra Chiara e Fedez La Gazzetta dello Sport

Ferragni-Fedez, fuori la verità su Sanremo. Arriva finalmente il tanto atteso dietro le quinte dell'Ariston. È Chiara Ferragni stessa a lanciare il promo delle puntate ...La coppia parla di quello che è successo al Festival, dopo il controverso bacio con Rosa Chemical: i dettagli E’ stato rilasciato il trailer della puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo dell ...