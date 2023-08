The Ferragnez 2 | ecco quando esce il capitolo su Sanremo | pianti e liti organizzati? VIDEO

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’attesa è ormai finita, a partire dal 14 settembre sarà disponibile su Primel’ultimodi The2, ovvero, quello dedicato al Festival di2023. Questo è il blocco più atteso della saga, in quanto in tanti sono curiosi di scoprire che cosa sia accaduto davvero tra Chiara e Fedez dietro le L'articolo proviene da KontroKultura.

Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il trailer ufficiale dello show non - fiction Original italiano: Sanremo Special, un episodio speciale che segue l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co - conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra ...Con un post su Instagram Chiara Ferragni ha pubblicato il trailer dell'attesissimo episodio: Sanremo Special, una puntata speciale della serie in cui il rapper e l'influencer racconteranno senza tanti filtri quanto accaduto nell'ultima edizione del Festival della canzone ...Cosa è successo sul palco, ma soprattutto cosa è successo dietro le quinte: il 14 settembre esce "- Sanremo special", un episodio particolare della serie che racconta le vite di Chiara Ferragni e Fedez, in cui si svelerà tutto quello che è accaduto nei giorni del Festival della ...

Chiara Ferragni a Fedez in The Ferragnez 2 su Sanremo: «Mi hai ferito più di quello che potevo immaginarmi» Corriere della Sera

