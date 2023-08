Terza tappa Vuelta 2023 | Evenepoel ruggisce ad Andorra ed è la nuova maglia rossa

(Di lunedì 28 agosto 2023) Acuto di Remcoche vince la, prima di montagna di 151 km da Suria ad Arsinsal, scattando a 300 m dal traguardo davanti a Vingeggard e Ayuso. L’ ex campione del mondo è anche la: LA CRONACA La fuga di giornata è partita dopo circa un’ora per merito di nove uomini: Gehbreigzabhier, Latour, Spulveda, Caruso, Sutterlin, Kamna, Vendrame, Herregots e Barrenextea. Su di loro, dopo circa 10 km, sono rientrati Le Berre e Diaz. Sul Col di Ordino il gruppetto si è spezzato e sono rimasti in tre in testa, Sepulveda, Caruso e Kamna. Dietro di essi, però, i big hanno aumentato pian piano l’andatura sulla salita ...

Remco Evenepoel vince ladella Vuelta 2023. Strappo incredibile del belga negli ultimi 300 metri in salita che ha permesso al corridore della Quick Step di centrare lavittoria nella corsa spagnola e l'......ottavadella Vuelta a Espana 2023 , presentano un percorso insidioso che si preannuncia davvero esplosivo nel finale. I primi quattro GPM di giornata, tre di seconda categoria e uno di, ...Giorello presso la stazione, seguita dalla secondasituata in piazza Mons. G Bertolotti vicino alla chiesa. Lapostazione verrà collocata in piazzetta salita T. Balestra Oddero, mentre la ...

Vuelta 2023 tappa 3: percorso, altimetria, favoriti e orari tv Quotidiano Sportivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa della Vuelta a España 2023. In programma oggi la Súria - Arinsa ...Remco Evenepoel è il nuovo leader della Vuelta. Il belga ha fatto sua la terza tappa, 158km da Suria ad Arinsal (Andorra), staccando sul traguardo gli altri favoriti per il successo finale. Il 23enne, ...