Terremoto istituzionale e proteste di piazza in Libia per l’incontro a Roma fra i ministri degli Esteri libico e israeliano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Un incontro afra il capo della diplomazia israeliana, Eli Cohen e la sua omologa libica, la ministraNajla Mangoush ha provocato un’ondata dipopolari senza precedenti inal punto tale che il primo ministro, Abdul Hamid Dbeibah, si è visto costretto a sospendere la collega di governo per placare la. I due Paesi non hanno rapporti diplomatici formali e la notizia delha fatto scendere in strada incentinaia di manifestanti che hanno mostrato immagini dei duee hanno anche chiesto le dimissioni dell’intero governosi sono svolte ...