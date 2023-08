Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 28 agosto 2023

E così la diversità diventa ricchezza; la differenza di stile, di ambienti, di lingue, racconta la stessa storia, dolce e, delle nostre esistenze". Dirige l' O. T. Li. S Orchestra del Teatro ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 agosto , alle 14.10 , Mujgan è arrabbiata con Yilmaz : ha trovato la dichiarazione con cui lui concedeva a Demir il diritto di utilizzare il ...La puntata didel 29 agosto 2023 vede anzitutto Mujgan prendersela con Yilmaz per aver svelato a Demir che è stata lei a sparare a Zuleyha . La coppia apprende che ad aver trafugato la lettera dallo ...

Terra Amara, il gesto di Behice lascia il pubblico senza parole: Sermin in pericolo MovieTele.it

Cosa succede nella puntata di Terra Amara in onda il 28 agosto 2023 Scopri le anticipazioni di lunedì 28 agosto 2023!Cosa aspettarsi dalle prossime puntate di Terra Amara in onda a settembre 2023 La soap turca che si intitola in Turchia Bir Zamanlar Çukurova debutta lunedì 4 luglio 2022. Va in onda fino al 16 ...