Terni | rissa sfiorata al consiglio comunale | il sindaco Bandecchi si scaglia contro un consigliere dell’opposizione – Il video

(Di lunedì 28 agosto 2023) È solo grazie all’intervento della polizia se l’ultimodinon è finito in. Durante la seduta di oggi, 28 agosto, ilStefano– già noto per i suoi toni e comportamenti decisamente sopra le righe – si èto con forzai consiglieri di minoranza di Fratelli d’Italia. Tutto ha avuto origine da un botta e risposta tra maggioranza e opposizioni sui conti comunali, che ha visto contrapposti soprattutto lo stessoe ilOrlando Masselli, già suo sfidante alla guida di Palazzo Spada. Nel suo intervento, ildiha ripetuto a Masselli di «vergognarsi» e gli ha ordinato di smettere di ridere, «altrimenti ...

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Devid Maggiora, segretario Comunale Lega Terni: "Bandecchi non è in grado di fare il sindaco e se non si tratta di una questione di incompatibilità degli incarichi, ...