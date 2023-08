Terni | Ascani e Verini a Piantedosi | “Indegno | Bandecchi non può più fare il sindaco” VIDEO

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il Consiglio comunale disi è trasformato in un ring. Questa mattina è stata sfiorata la rissa tra ildella città Stefanoe i consiglieri di minoranza di Fdi. Immediato l’intervento della polizia locale che ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, in particolar modo a togliere le mani a Marco Celestino L'articolo proviene da Il Difforme.

...maggioranza dei voti non lo autorizza a tenere questi comportamenti che offendono la città di,... Così, in una dichiarazione congiunta, i parlamentari umbri del Pd Walter Verini e AnnaUn tema che si traduce con la restrizione di spazi democratici di dibattito, che il Pd diha ... 31 agosto alle 18 Annasul tema della scuola. Alle 21 Roberto Speranza, Walter Verini e ...63 del Testo Unico degli Enti Locali, la Segreteria Generale del Comune di, lo ribadisce ora ... al Senato e in Regione Umbria presentate dai parlamentari umbri del Pd Annae Walter Verini ...

Verini e Ascani, Bandecchi non può continuare a fare il sindaco Umbria Journal il sito degli umbri

A poche ore dalla bagarre che ha visto protagonista Stefano Bandecchi in consiglio comunale non mancano le reazioni di indignazione per l’atteggiamento definito “da picchiatore” del sindaco di Terni.Finisce all'attenzione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi quanto successo nel consiglio comunale di Terni dove il sindaco Stefano Bandecchi si è scagliato verso i banchi dei consiglieri di Fd ...