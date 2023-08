Tenta di adescare due bambini | scatta la caccia all’uomo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbeto diduedi 11 anni, offrendo loro dei soldi per comprare un gelato. I fatti sarebbero avvenuti a Montoro, frazione Piano. I piccoli, spaventati, sono fuggiti via e hanno raccontato tutto alle famiglie. Da qui le denunce presentate ai Carabinieri che hanno avviato le indagini. Le investigazioni sono affidate ai militari della Compagnia di Solofra. Sui social continuano a circolare messaggi girati sui gruppi di genitori su WhatsApp, che predicano cautela e invitano le famiglie a vigilare sui, accertandosi che non siano mai soli in strada. Le autorità stanno esaminando atmente le registrazioni delle telecamere sparse sul territorio, tra cui quelle di una pasticceria nelle vicinanze nella speranza di trovare ulteriori prove o ...