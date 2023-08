Tennis | Us Open | esordio vincente per Swiatek

(Di lunedì 28 agosto 2023) New York, 28 ago. - (Adnkronos) -per la campionessa in carica Igaallo Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, la via oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge la svedese Rebecca Peterson, numero 86 del ranking Wta, con il tempo di 6-0, 6-1 in 59 minuti.

Belinda Bencic (WTA 13) non ha steccato l'esordio agli US. Sul campo numero 7 la sangallese ha superato la 22enne russa Kamilla Rakhimova (72) con il punteggio di 6 - 2 6 - 4 in 1h40' di ...Ho avuto il privilegio di giocare a Flushing Meadows fin da quando avevo 17 anni e gli USdi ... Per lui, però, la parola fine riguarda solo il. Lo sportivo statunitense continuerà con il ...... in quanto non più in attività, sia il campione svizzero che Serena Williams , che come lui ha detto addio allo scorso anno, in occasione dello Us. Questo non significa, naturalmente, ...

Le cifre e il progetto: così SuperTennis ha riportato in chiaro gli Us Open La Gazzetta dello Sport

Nel 2021, al debutto nel main draw, aveva battuto all'esordio il suo ex rivale junior Emilio Nava per poi cedere al secondo turno contro Reilly Opelka.Guai a sottovalutare il cammino che potrà compiere Alexander Zverev nell'edizione 2023 degli Us Open. Il tennista tedesco è tornato ... Spero di poter replicare qui e di dar seguito all'ottimo tennis ...