Temptation Winter | scelto il conduttore più inaspettato | Ilary e le altre fuori

(Di lunedì 28 agosto 2023), la versione invernale del popolare programmaIsland, si prospetta come novità autunnale più attesa di Canale 5. Lo scorso luglio, durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha svelato l’arrivo del nuovo format che ha entusiasmato il pubblico a casa. Dopo un anno di pausa, il ritorno diIsland ha...

Una stagione impegnativa per la presentatrice, che quest'anno sarà impegnata anche con la preparazione della prima edizione diIsland, il reality show delle tentazioni condotto ...Non è chiaro quale sarà il nome definitivo ma per il momento si parla diIslandIsland., Bisciglia la spunta Il successo diIsland ha spinto i vertici Mediaset a mettere nel palinsesto autunnale/invernale di Canale Cinque una versione '' del format. ...

Temptation Island Winter, Filippo Bisciglia condurrà il reality di Canale 5 ilmessaggero.it

Dopo il successo dell’ultima edizione di Temptation Island Mediaset ha legittimato Maria de Filippi a realizzare la versione invernale del format. L’idea è piaciuta subito ai tantissimo fan del progra ...Temptation Island raddoppia con la versione invernale. ll conduttore dovrebbe essere ancora una volta Filippo Bisciglia.