Temptation Island | Greta Rossetti beccata con il suo ex fidanzato | il commento di Perla Vatiero e Mirko Brunetti

(Di lunedì 28 agosto 2023) Dopola tentatriceè stata vista in compagnia del suo ex Eugenio Colombo nonostante adesso è fidanzata con. Questo ha scatenato non solo l’interesse dei fan, ma anche diverse polemiche sui social media. Tuttavia,ha affrontato la situazione con calma e ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con Eugenio e con il suo attuale. Anche quest’ultimo ha voluto dire la sua opinione a riguardo, così come ha fatto la sua ex compagnasvela tutta la verità su lei ed Eugenio Colomboha rivelato che la ...

Maria De Filippi ha ospitato i protagonisti diper un confronto dal vivo, tra cui Manuel Maura e Francesca Sorrentino . I due si sono separati dopo l'esperienza a, ...In questi giorni sul web si torna a parlare di Mirko Brunetti e Greta Rossetti , per i telespettatori di. La coppia nata nel reality delle tentazioni di Canale 5 continua a generare polemiche, di cui questa volta è protagonista Eugenio Colombo . Ma cosa c'entra l'ex tronista di Uomini ...L'ex volto di, Mirko Brunetti , è intervenuto sui social dopo i vari avvistamenti dell' ex tentatrice Greta in compagna dell'ex fidanzato, Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne con cui ...

Inizio col botto per Uomini e Donne: è subito Tina Cipollari show L'attesa è alta per uno degli show più popolari su Canale5, Uomini e Donne, che presto ...Alessandro Rosica fa sapere che i due ex di Temptation Island sono stati visti ancora una volta nello stesso locale: dubbi sull'addio definitivo ...