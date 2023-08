Tempesta da paura alle Baleari | danni per colpa del vento I video

La stessache da ieri imperversa sull'Italia, ribattezzata Rea, si è abbattuta pesantemente sull'arcipelago delle Baleari in Spagna, tra le zone più colpite dall'ondata di maltempo che ha interessato ...Noi al momento ci sentiamo come naufraghi in mezzo ad un mare che è in'. Sul fronte delle ... legale di una delle due famiglie delle bimbe ricorda come Rivivere il dolore e ladel trauma ...Una fortesquarcia il tetto del loro tendone, distruggendo lo spazio che ospitava il loro ... Nessuna, renderà la strada bella e divertente, ricordando che è assolutamente di tutti. Un'...

Paura alle Baleari, le immagini dai social della tempesta a Maiorca La7

Due imbarcazioni si sono scontrate dopo la rottura degli ormeggi dovuta al maltempo. Venti forti, pioggia e grandine: nelle isole spagnole si sono registrati 223 incidenti in poche ore.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...