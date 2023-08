Tamberi | Donnarumma e Zola ospiti di ‘Supertele’ su Dazn Poi l’anticipazione dell’intervista ad Allegri

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tantispeciali e una medaglia d’oro mondiale nel salto in alto a ‘Supertele – Leggero come un Pallone’, il Monday show di. Gianmarcospicca nel salotto di Pierluigi Pardo, che entrerà nel vivo a partire dalle 20 nel prepartita di Cagliari – Inter. Non solo l’olimpionico di Tokyo. Insieme a Ciro Ferrara, Luca Toni e nel post-partita a Barbara Cirillo, Federica Zille, Alessandro Alciato e Andrea Di Caro, spazio anche al portiere della Nazionale italiana, Gianluigie al vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco. Il confronto tra lo studio e glivedrà al centro il weekend di Serie A appena concluso, l’attesa sfida del Cagliari che scenderà in campo oggi alle 20.45 contro l’Inter (partita trasmessa in esclusiva su) e la ...