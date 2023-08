(Di lunedì 28 agosto 2023) No all'. I popolari europei sono spaccati, anche se forza Italia è da sempre alleata con la peggiorexenofoba, mentre i Popolari spagnoli non disdegnano allearsi con Vox. Antonio ...

... mi riferisco al leader di Afd,che i bambini disabili non possono stare in classe con gli altri. Mi fa schifo sentire queste cose di sapore nazista', aggiunge. 'Quando sento cose di ...sbarra la strada all'alleanza con Afd e Marine Le Pen e con riferimento al numero uno del partito tedesco sentenzia: "Mi fa schifo chiche un bambino disabile non può stare in classe con ...I toni sono concilianti, pur restando ognuno sulle proprie posizioni: "Meno stato, più impresa -il ministro degli Esteri - lo stato deve fare lo stato, e l`impresa deve fare l`impresa"....

Tajani dice no all’alleanza con l’estrema destra in Europa ma Salvini spinge per Le Pen Globalist.it

Glielo ha spiegato nei colloqui privati estivi. Lo ho fatto mettere nero su bianco dal ministro economico dal palco di Cl a Rimini. Sembrava avessero capito: signori, per la manovra non abbiamo soldi ...No all'estrema destra. I popolari europei sono spaccati, anche se forza Italia è da sempre alleata con la peggiore destra xenofoba, mentre i Popolari spagnoli non disdegnano allearsi con Vox.