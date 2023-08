Tabaccaia uccisa con diverse coltellate a Foggia

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Roma, 28/08/2023) - Antonelli, Presidente Nazionale FIT: siamo senza parole Roma, 28/08/2023 - “Siamo senza parole. Un'altra collega, di 72 anni, ha perso la vita dopo essere stata aggredita in maniera così feroce nella sua tabaccheria”. Queste le parole affrante del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Antonelli, dopo aver appreso della morte delladi, a seguito del tentativo di rapina. Proprio oggi, la rivendita aveva riaperto dopo le ferie estive. “Lanciamo ancora una volta un grido di allarme alle Istituzioni ed alle Forze dell'Ordine, prosegue Antonelli - per rafforzare il controllo su tutto il territorio e predisporre urgenti misure di sicurezza atte a fronteggiare questo continuo dilagare della criminalità”. Fatti così drammatici scuotono e colpiscono l'intera comunità. “Siamo addolorati per la ...

Il corpo di Francesca Marasco è stato rinvenuto, nella tabaccheria di via Marchese de Rosa a Foggia, da un cliente. La 72enne era riversa sul pavimento insanguinato. I carabinieri che indagano ...Così un cliente 49enne che vive a poca distanza dalla tabaccheria dove poco dopo le 13 è stataa coltellate la titolare, probabilmente nel corso di una rapina, Francesca Marasco, di 72 anni. '...Una donna di circa 70 anni, proprietaria di una tabaccheria, è statacon diverse coltellate nella sede della propria attività, in via Marchese De Rosa a Foggia. Sul posto per le indagini ci sono i carabinieri. Al momento non è escluso che possa trattarsi di una ...

