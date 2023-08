Tabaccaia uccisa a coltellate nella sua rivendita a Foggia

Leggi su agi

(Di lunedì 28 agosto 2023) AGI - La titolare di una tabaccheria, Francesca Marasco, 72 anni, è statasuain via Marchese De Rosa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Tra le prime ipotesi, quella di una rapina finita nel sangue. Gli investigatori stanno effettuando una ricognizione per individuare eventuali telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso immagini utili a identificare l'assassino. A dare l'allarme è stato un cliente che ha trovato il corpo della donna in una pozza di sangue colpito da diverse. A poca distanza dal luogo del delitto i carabinieri avrebbero ritrovato il coltello utilizzato per il delitto, molto probabilmente abbandonato dall'assassino durante la fuga. Tra le piste più battute una ...