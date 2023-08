(Di lunedì 28 agosto 2023) Il portiere, contro il Bologna, aveva ceduto la maglia da titolare a Perin Dopo il pareggio contro il Bologna di Thiago Motta, la Juventus di Massimiliano Allegri è tornata are alla Continassa in vista dei prossimi impegni di campionato. La squadra ha svolto una seduta di scarico e nella giornata di domani effettuerà riposo. Out ieri contro il Bologna a causa di un colpo subito, Wojciechhato a. Il portiere bianconero non ha presoalla sessione di allenamento con il resto del gruppo squadra. L’obiettivo di Allegri è provare a recuperarlo per la partita contro l’Empoli, in calendario domenica alle 20:45. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntolisia sul fronte degli acquisti, ma anche e soprattutto su quello delle cessioni. Nei prossimi giorni i tifosi dunque attendono delle importanti novità.Squadra, e società, che iniziano a fare vedere a tutti come si pianifica e come si... Formazione tipo:; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Pogba, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, ...... complicando i piani della Juve che segue il centravanti del Chelsea ead uno scambio con ... Le soluzioni non mancano e potrebbero comprendere anche Wojciech. Il portiere polacco della ...

Szczesny lavora ancora a parte: il report – Padovanews Padova News

Out ieri contro il Bologna a causa di un colpo subito, Wojciech Szczesny ha lavorato a parte. Il portiere bianconero non ha preso parte alla sessione di allenamento con il resto del gruppo squadra.Ancora lavoro a parte per Wojciech Szczesny, che non è stato convocato per il match di ieri tra Juve e Bologna a causa di un problema fisico. Come riporta.