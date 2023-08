Supporto formazione e lavoro SFL 2023 | al via dal 1° settembre Prime istruzioni

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 28 agosto 2023) Oltre 30 mila famiglie da venerdì 1°potranno fare domanda per ottenere il nuovo strumento per trovare: il(o SFL). Si tratta di 33mila nuclei familiari che in queste ore stanno ricevendo una comunicazione Inps, che li avvisa di aver fruito ad agosto della settima mensilità del Reddito diCittadinanza loro spettante. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60. I destinatari di questo messaggio – come spiega Inps in una nota stampa – se hanno i requisiti previsti, possono quindi inviare istanza di SFL ed essere avviatia un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo di 12 mesi, durante il quale riceveranno un ...