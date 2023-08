indigenti, decreto MEF in Gazzetta Ufficiale: requisiti, importo e scadenza Il decreto del MEF del 31 luglio scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 agosto 2023, stabilisce ......da 20 milioni di euro per aiutare le famiglie più povere a coprire le spese relative al, per le transazioni effettuate dal 1° gennaio del 2023 fino al 31 ottobre del 2024. Il......nelle corde della maggioranza) Il castello di carte del governo sta crollando per un moto di: ... per quanto assai mal congeniati e costosi, contribuivano a tirare l'economia, come il: ...

Fondo perduto indigenti: i contributi per il superbonus Fiscoetasse

Èin corso e incrementerà in autunno il banchetto di crediti fiscali svenduti a prezzo vile agli avvoltoi finanziari, a danno di imprese esangui di liquidità e delle famiglie che hanno creduto nei bene ...Superbonus, in GU il decreto Fondo indigenti: ecco come richiedere gli aiuti per chi non riesce a completare i lavori ...