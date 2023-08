Superbike | al via i test ad Aragon in vista della ripresa del Mondiale

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) In attesadel2023 latorna in pista per i classicidi metà stagione. Quattro dei cinque team ufficiali si recheranno nel circuito di, in Spagna, da martedì 29 a mercoledì 30 agosto per rimettersi al passo eare le proprie moto innona tapparassegna iridata, pianificata in Francia dall’8 al 10 settembre 2023. Stando a quanto riporta un comunicato stampa ufficiale diramato dalla World SBK, ogni giornata sarà divisa in due sessioni da quattro ore ciascuna, utili per perfezionare i rispettivi asset. I fari saranno ovviamente puntati sul leader del Campionato Alvaro Bautista (Aruba.it Racing-Ducati), il quale sarà affiancato da Michael Ruben Rinaldi. Nei ...